Chemieunternehmen baut um : Evonik investiert in den Standort Beuel

Die Abrissarbeiten auf dem Beueler Betriebsgelände von Evonik laufen bereits seit Tagen auf Hochtouren. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Das Chemieunternehmen Evonik investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die traditionsreiche Betriebsstätte in Beuel: Bis 2023 entsteht an der Siegburger Straße ein modernes Bürogebäude mit 1100 Quadratmetern Nutzfläche.