Von Bonn-Beuel nach Köln China-Schiff verlässt seinen Stammplatz in Bonn

Beuel · Die „Ocean Paradise“ hat am Dienstag Beuel verlassen, um in Köln auf einer Werft repariert zu werden. Die Rückkehr ist für Freitag geplant. Was es mit der Reparatur auf sich hat und wie es in diesem Jahr mit dem Schiff weitergeht.

26.04.2023, 11:59 Uhr

26 Bilder Das China-Schiff wird von Beuel nach Köln geschleppt 26 Bilder Foto: Meike Böschemeyer

Von Holger Willcke Redakteur Beuel

Die Braut wird hübsch gemacht: Das China-Schiff wurde am Dienstagmittag von Beuel nach Köln geschleppt, um in der Deutzer Werft für den geplanten Verkauf optisch und technisch parat gemacht zu werden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das China-Schiff wird von Beuel nach Köln geschleppt