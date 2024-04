Sankt Adelheid in Pützchen Chor tourt durch Kirchen in Bonn und der Region

Pützchen · Der Kammerchor an Sankt Adelheid will mit seiner Musik nicht nur der eigenen Gemeinde Freude bringen. Er tourt auch durch andere Kirchen in Bonn und Region. Am Samstag, 13. April, feiert der Chor in der Wallfahrtskirche seinen 15. Geburtstag.

10.04.2024 , 12:00 Uhr

Der Kammerchor an Sankt Adelheid feiert seinen 15. Geburtstag mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche. Foto: Kammerchor





Von Sascha Stienen Redakteur Bonn