Besuch aus Niedersachsen beim „Treff.Holtorf“ : Beueler Ortsteil Holtorf hat einen Namensvetter

Holtorf Beim Treff.Holtorf ist dieses Mal ein Holtorfer zu Gast - doch kommt der nicht aus Bonn. Der Beueler Ortsteil hat einen Namensvetter, der von Samtgemeindebürgermeister Christian Järnecke vertreten und vorgestellt wird.

Eine besondere Kuriosität hat der nächste „Treff.Holtorf“ im Pfarrsaal von St. Antonius zu bieten, wo am Freitag ein Holtorfer zu Gast ist. So weit, so ungewöhnlich, möchte man meinen - doch kommt dieser Holtorfer gar nicht aus Bonn. Bei dem geladenen Referenten handelt es sich um Christian Järnecke,Samtgemeindebürgermeister von Gartow, einem Gemeindeverband aus dem nordöstlichsten Zipfel Niedersachsens und nur einen Katzensprung entfernt von - richtig - Holtorf. Der beschauliche Ort hat nach Angabe der örtliche Elbe-Jetzel-Zeitung 108 Einwohner und liegt in direkter Nähe des Dreiländerecks Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, fast an der Elbe, im Landkreis Lüchow-Dannenberg.

Jetzt liegt jenes Holtorf an keiner Durchgangsstraße. Man muss die Bundesstraße 493, die in rund zwei Kilometer Nähe vorbeiführt, schon absichtlich verlassen, um nach Holtorf zu kommen. Einen anderen Grund, um diesen Ort zu besuchen, gibt es eigentlich nicht, denn es gibt wirklich nichts in diesem Holtorf außer einer alten Kirche mit einem mächtigen Turm. So kam es auch, dass Bernd Hoffmann dieses Holtorf zwar namentlich kannte, aber erst vor gar nicht so langer Zeit die Abzweigung in diesen Ort genommen hat, um ihn mal in Augenschein zu nehmen.