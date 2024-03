Parken im Beueler Combahnviertel Warum es keine Quartiersgarage am Rheinufer geben wird

Beuel · Die CDU hat eine Umwandlung des städtischen Parkplatzes Rheinaustraße in Beuel in eine Quartiersgarage mit bis zu zwei Etagen vorgeschlagen. Die grün-rot-rote Koalition hält den Standort am Rhein aber für ungeeignet. Was das mit dem Parkraumkonzept zu tun hat.

07.03.2024 , 15:32 Uhr

Die CDU hat eine Umwandlung des städtischen Parkplatzes Rheinaustraße in eine Quartiersgarage mit bis zu zwei Etagen vorgeschlagen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn