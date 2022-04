Comeback in Beuel : "Alles neu!?" im Pantheon

Beuel Fritz Litzmann und Hermann Schwaderlappen alias Rainer Pause und Norbert Alich sind zurück auf der Bühne des Pantheon mit neuem, altem Programm



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Schmidt

„Alles neu!?“ – mal mit Ausrufezeichen, mal mit Fragezeichen – so heißt das neue Programm, mit dem Norbert Alich und Rainer Pause nach langer Pause wieder auf der Bühne des Pantheons zu sehen sein werden. Nachdem aus „Pink Punk Pantheon“ nichts geworden war und die Moderation der Karnevalsfeier des Beethovenorchesters vom beginnenden Ukrainekrieg gekapert wurde, ist es eine gefühlte Ewigkeit her, seit die beiden zuletzt auf der Bühne gestanden haben. Nach ihrer letzten Vorstellung an Silvester 2021 ist es am 14. und 16. April wieder so weit: Rainer Pause und Norbert Alich sind in den Rollen der im Rheinland allseits beliebten Bonner Vereinsmatadoren und Global-Philosophen Fritz Litzmann und Hermann Schwaderlappen wieder in ihrem Stammhaus zu sehen.

Dem Bühnenalter immer näher

„Sie sind besonders glücklich, wieder vor Publikum zu spielen, denn das Bühnenspiel ist ja ihrer beider Jungbrunnen, nachdem sie sich Jahr für Jahr dem vermeintlichen Alter ihrer Bühnenfiguren immer näher kamen“, teilt Harald Kirch, Pressesprecher des Pantheon, dem GA mit.

Mit „Alles neu“ feierten die beiden Protagonisten 2018 in Beuel Premiere, gingen damit auf Tour, aktualisierten ständig das Programm, durften mal spielen und je nach Corona-Lage und -Verordnungen auch oft nicht. Alles neu? Wie heißt es so schön in ihrer Ankündigung: „Nichts ist neu. Das neue Neu ist wie das alte Alt. Dummheit, Ignoranz, Machtbesessenheit und Habgier bleiben die Regenten! Weltweit. Kolonialismus, Antisemitismus und Rassismus, feiern weiterhin fröhliche Urständ, nur in neuem Gewand!“

Programm läuft seit vier Jahren

Doch egal, ob neu oder alt, das Programm „Alles neu!?“, ständig wieder aktualisiert, läuft mit den Corona-Unterbrechungen seit nunmehr vier Jahren. Wie aktuell ihr Programm stets war, zeigt das Stichwort Krieg. „Das war bei uns immer schon ein Thema“, so Rainer Pause, „das wir in den letzten Jahren eingefangen haben.“ Oder der Zustand der Bundeswehr, über den man sich eigentlich immer lustig machen könne. „Ob deren Flugzeuge wieder fliegen oder die U-Boote wieder schwimmen können, das ist bisher nicht geklärt“, zählt Norbert Alich auf. „Wieviel sind wir bereit zu opfern“, spielt Pause auf das Klima an, „oder wenn wir nicht bereit sind, was passiert dann?“ Einen Satz, wie ‚wir schaffen das‘, traue sich heute keiner mehr zu sagen. „Aber auch nicht, wir schaffen das nicht.“ Schon entsteht eine sehr kontroverse Diskussion bzw. Fritz & Hermann regen sich entsprechend auf, wie eh und je! Und tun genau das, was seit mittlerweile 30 Jahren von ihnen erwartet wird: sie kämpfen, aufrecht, und wenns drauf ankommt, zum großen Vergnügen all jener, die das Glück haben Zeugen sein zu dürfen, nicht nur miteinander und mit sich selbst, sondern für eine neue und vor allem bessere Welt.

Fest für die beiden reserviert

Die Tage vor Karfreitag und vor dem Ostersonntag sind seit vielen Jahren fest für das Spiel von Rainer Pause und Norbert Alich reserviert. Als „Fritz und Hermann“ sind sie in „Alles neu!!?“ am 14. und 16. April um 20 Uhr auf der Bühne des Pantheon in Beuel zu sehen.