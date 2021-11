Corona-Ausbruch in Ramersdorf : Angehörige von Demenzkrankem erhebt Vorwürfe gegen Altenheim

Der Haupteingang des Herz-Jesu-Klosters bleibt für Besucher zunächst geschlossen. Foto: Stefan Hermes

Beuel Aufgrund eines Corona-Ausbruchs hat das Altenheim Herz-Jesu-Kloster in Beuel ein generelles Besuchsverbot ausgeprochen. De Angehörige eines mit an Demenz erkrankten Bewohners leidet am verhängten Verbot und erhebt Vorwürfe gegen das Heim.