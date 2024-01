Beuler produziert bekanntes Craft-Bier Vom Heimbrauer zum Urgestein der deutschen Brauereiszene

Ein wenig unscheinbar wirkt die kleine Lagerhalle am Alaumbachweg. Auf den ersten Blick sieht man dem Gebäude noch nicht an, dass hier etwas Einmaliges produziert wird. Lediglich ein großes Banner weist Passanten auf die Bierbrauerei „Ale Mania“ hin. Dessen Inhaber ist aber in Fachkreisen längst bundesweit bekannt: Friedrich Wülfing gilt als „Urgestein der Brauereiszene in Deutschland“ und ist aus der Craft-Bier-Szene nicht mehr wegzudenken.