Aus Brasilien nach Deutschland Colonia klang für Kaplan Daniel Barbosa erst mal nach Spanien

Am Anfang war Daniel Barbosa doch perplex: Der aus Brasilien stammende Kaplan hatte gerade sein neues Amt in Christ König in Holzlar angetreten, als er von der langjährigen Verbindung der Gemeinde zu seinem Heimatland erfuhr. Seit über 40 Jahren, so berichteten ihm Gemeindemitglieder, pflegt Christ König eine Partnerschaft mit der Gemeinde „Brüderliche Hilfe zum Heiligen Josef“ im nahe Rio de Janeiro gelegenen Erzbistum Niterói. Auch die Gemeinde war positiv überrascht, als ihr Barbosa als neuer Kaplan zugeteilt wurde. „Ein brasilianischer Priester, der die Messe zelebrieren kann, bei der wir an unsere brasilianische Partnergemeinde denken, das ist doch großartig“, sagt Brigitte Linden, Mitglied des Arbeitskreises „Frieden-Entwicklung-Mission“ (FEM).