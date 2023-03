Daria Assmus Seit ihrer Kindheit ist sie von Musik besessen

„Die Sängerinnen und Sänger der Soul-Ära waren selbstbewusst, sie waren authentisch, ihre Musik war echt und bewegend“, erklärt Daria. 2019 fand sich „Daria and the Groove Foundation" an der Musikhochschule in Arnheim zusammen, mittlerweile hat die Band ihre Basis in Köln. Talent und Sound hatten sich schnell in der Musikszene herumgesprochen: Das Debütkonzert spielte „Daria and the Groove Foundation“ im Juli 2019 als Opener für niemand anderen als Sir Tom Jones im Burgtheater in Dinslaken.