Stadt Bonn eröffnete neue Kita in Niederholtorf Darum hat das Warten der Waldzwerge bald ein Ende

Eigentlich sollten die Kinder schon die Adventszeit in ihrem neuen Domizil verbringen. Aber daraus wird nichts. Der neue Kindergarten in Niederholtorf soll erst im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen. Der Neubau an der Weinheimstraße ist zwar vom Städtischen Gebäudemanagement (SGB) nahezu fertiggestellt, aktuell erfolgt aber noch der Innenausbau.