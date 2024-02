Wechsel in der Anlaufstelle der Polizei Darum sind die Bezirksbeamten vor Ort so wichtig

So eine Allzweckwaffe war Walter Zwiebler bis vor wenigen Wochen. Er war das Gesicht der Polizei in der Beueler Innenstadt – immer freundlich, immer gut gelaunt. In den letzten Wochen vor der Pension hat er seine Nachfolgerin Anja Kappernagel eingearbeitet und in die Geheimnisse der Schäl Sick eingeweiht. „Im Volksmund heißen wir gerne Dorf-Sheriff und Schutzmann. Diese Nähe zu unserer Klientel ist gewollt und stößt auch auf positives Echo“, sagt Walter Zwiebler. Für den 63-Jährigen ist rund 40 Dienstjahren Schluss.