Kostenfreies Angebot Das Angebot der kirchlichen Büchereien geht weit über Bücher hinaus

Das ehrenamtliche Team in der Bücherei der Katholischen Kirchengemeinde Heilig-Kreuz Limperich geht noch über die eigentliche Ausleihe von Büchern, DVDs und CDs hinaus. In Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten im Beueler Süden organisieren Reich und Elisabeth Bender regelmäßig ein sogenanntes Bilderbuchkino. Dabei werden den Vorschulkindern der Kitas Geschichten vorgelesen und mit Bildern auf einer Leinwand untermalt. So lernen die Kinder nicht nur das Zuhören, sondern können sich die zu den Geschichten passenden Bilder einprägen.