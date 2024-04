Abseits des Mainstreams Das bieten die Beueler Kinos

Die Pandemie hat den Kinobetreibern auch verdeutlicht, wie wichtig es ist, flexibel und innovativ zu sein, betont Limprecht. Für zukünftige Neuerungen müssen aus ihrer Sicht vor allem die festgefahrenen Strukturen in der Filmbranche stärker hinterfragt werden. Eines der wichtigsten Ziele des Vereins ist die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Verleihern und Filmemachern. „Wir wollen, dass Kinos fairer an ihrer Arbeit verdienen“, sagt Limprecht. Zudem fordert sie mehr Transparenz und Flexibilität in der Zusammenarbeit. Die Bemühungen würden jedoch oft an unflexiblen Strukturen in der Branche scheitern. „‘Es war schon immer so‘ ist keine akzeptable Ausrede“, betont Limprecht.