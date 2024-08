Spiel, Musik und ein neuer Kranwagen Das bietet das Promenadenfest in Beuel

Die Wiederaufnahme des Promenadenfestes war vor zwei Jahren von den Beuelern gut angenommen worden, und auch 2023 kam das Fest der Vereine gut an. Also veranstaltet die Interessengemeinschaft Beueler Vereine (IBV) es auch in diesem Jahr wieder: Am Samstag, 24. August, wird am Rheinufer im Schatten der Kennedybrücke gefeiert. Mit Musik, viel Auswahl fürs leibliche Wohl und vielen Angeboten der Vereine, die sich dort von 14 bis 22 Uhr präsentieren.