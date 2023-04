Versteckte Enklave in Limperich „Zillertal“-Siedlung mit düsterer Vergangenheit ist dem Ende geweiht

Wenn die Sonne scheint und die Blumen vor den Fenstern der kleinen Siedlungshäuser am Fuß des Finkenbergs in allen Farben blühen, dann bewundern Spaziergänger und Wanderer oftmals die idyllische Lage, und manchmal komme dann auch die Frage, wie man dort an eine Wohnung kommen könnte, sagt Ilona Küster.