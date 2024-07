Oldtimerschau am Rheinufer Das erwartet Besucher bei den neunten Beueler Classics

Oldtimer-Fans dürfen sich freuen: Die diesjährigen Beueler Classics gehen am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, wie gewohnt am Beueler Rheinufer zwischen Bahnhöfchen und Chinaschiff an den Start. Wieder mit dabei ist ein großer Antikmarkt. „Diese bereits seit 2019 funktionierende Kombination wird von den Besuchern sehr gut angenommen“, sagt Werner Koch, seit 2012 Sprecher der Beueler Oldtimerfreunde Schäl Sick.