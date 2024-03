Klimaschutz vor Ort Das erwartet die Besucher beim Klimatag in Vilich-Müldorf

Beuel · An diesem Wochenende steht der Klimatag in Vilich-Müldorf an. Teilnehmer haben unter anderem die Möglichkeit, ihr eigene Solaranlage für den Balkon zu gewinnen.

12.03.2024 , 08:00 Uhr

Auf dem Klimatag im Oktober letztes Jahr probierten die Teilnehmer in Vilich-Müldorf Lastenräder, E-Autos und E-Bikes aus. Foto: Bürgerverein Vilich-Müldorf

Von Sonja Miklitz