Großes Festprogramm mit den Bläck Fööss Das erwartet die Gäste bei „Pützchen feiert inklusiv“

Der Tag beginnt mit den Gottesdiensten jeweils um 11 Uhr in der Nommensen-Kirche (Pfarrerin Bettina Gummel) und in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Adelheid am Pützchen (Pater Anand). In den Kirchen werden die Fürbitten gleich lauten – als Zeichen und Band der Ökumene.