Vorbereitung auf Karneval : Das erwartet Karnevalsfreunde in der Beueler Weiberfastnacht

Nach zweijähriger Corona-Pause findet Weiberfastnacht in Beuel wieder statt. Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb/Barbara_Sax

Beuel Die Obermöhn verspricht: Die Beueler Wäscherprinzessin wird in dieser Session proklamiert – egal, was kommt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das sollten Sie über Weiberfastnacht in Beuel wissen.

Wer sie kennt, weiß, dass sie Wort hält. Obermöhn Ina Harder geht fest davon aus, dass die am Freitag, 11. November, beginnende Karnevalssession einen normalen Verlauf und ein Happy End an Weiberfastnacht 2023 haben wird: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam närrische Wochen erleben werden. Und eines kann ich versprechen: Lena I. wird jetzt im dritten Anlauf auf jeden Fall proklamiert.“ Die Proklamation ist für Freitag, 20. Januar, ab 19 Uhr im Brückenforum terminiert.

Das Festabzeichen ist ab sofort erhältlich

Die Vorbereitungen auf die kommenden Sessionshöhepunkte laufen auf Hochtouren. Der Förderverein Beueler Weiberfastnacht hat jetzt das neue Festabzeichen der Weiberfastnachtssession vorgestellt. Zum Preis von 4 Euro ist es bei allen Beueler Damenkomitees, Karnevalsgesellschaften, in der Bezirksverwaltungsstelle im Rathaus Beuel, in der Bäckerei Schlösser, im Schreibwarengeschäft Struck-Quadt, im Uhren- und Schmuckgeschäft Klein und im Wirtshaus zur Rheinbrücke erhältlich.

Das Festabzeichen zeigt in dieser Session das Alte Rathaus in Oberkassel, das von 1898 bis 1969 Sitz der Bürgermeisterei Oberkassel (ab 1927 Amt Oberkassel) war. Oberkassel ist auch die Heimat von Wäscherprinzessin Lena I. (Obliers).

Das Festabzeichen der Beueler Weiberfastnacht für die Session 2023 zeigt das Alte Rathaus in Oberkassel. Foto: Holger Willcke

Die Bezirksverwaltungsstelle Beuel nimmt ab sofort auch Anmeldungen zur Teilnahme am Weiberfastnachtszug am Donnerstag, 16. Februar, entgegen. Alle Beueler Schulen, Kindergärten, Karnevalsvereine, Damenkomitees, Brauchtums- und Bürgervereine, Musikvereine und alle interessierten Gruppen sind eingeladen, mitzumachen.

Anmeldung zum Weiberfastnachtszug

Die Anmeldeunterlagen stehen ab sofort auf den Internetseiten der Bundesstadt Bonn unter dem Stichwort „Weiberfastnachtszug“ zum Ausfüllen am PC bereit. Sie können aber auch telefonisch bei der Bezirksverwaltungsstelle Beuel unter ☎ 0228 / 77 49 15 oder unter bezvst.beuel@bonn.de angefordert werden. Anmeldeschluss ist der 31. Dezember.

Aber auch in den Vereinen wird kräftig vorbereitet. Das Damenkomitee Sankt Josef startet am Freitag, 18. November, in die Jubiläumssession „99 Jahre besinnlich jeck“ mit einem Mitsingabend. Ab 19.30 Uhr werden gemeinsam mit Vertretern des Vereins „Loss mer singe – Bönnsches Mitsingen“ besinnlich jecke Leedcher im Pfarrheim Sankt Josef gesungen. Da nur begrenzt Platz im Saal ist, bittet das Damenkomitee um eine Anmeldung per E-Mail unter info@damenkomitee-st-josef.de.

Damen-Convent feiert Premiere