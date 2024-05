Vatertag in Pützchen Das Fahrrad ist für viele der neue Bollerwagen

Vatertag mag für manche bedeuten, mit Bier und Schnaps im Bollerwagen zum Saufgelage auszurücken. In Pützchen hält man es damit etwas geruhsamer: Dort bieten traditionell die Sebastianus-Schützen an Christi Himmelfahrt ein gemütliches Beisammensein an, während auf der Wiese zwischen Kirche Sankt Adelheid und dem Pfarrsaal die Vereinsmajestäten ausgeschossen werden. Letztes Jahr hatte man einen Vatertags-Biergarten schon vormittags angeboten. Das kam gut an und animierte die Bruderschaft zu einer Wiederholung in diesem Jahr.