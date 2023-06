Spielplatz in den Rheinauen Das „Haribo-Schiff“ in Beuel bekommt einen neuen Namen

Am Ende durften sie mit orangefarbenen Klebepunkten entscheiden, welcher Vorschlag ihnen am besten gefiel. Was wiederum gar nicht so einfach war, weil sie mehrere Vorschläge gut fanden. So verteilte die Bonner Kinder- und Jugendbeauftragte Andrea Koors immer wieder neue Aufkleber an die Kinder. Die meisten erhielt am Ende der Zettel, auf dem „Räuberschiff“ stand.