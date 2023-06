Staffelübergabe in Bonner Sportverein Das hat der neue Vorsitzende des TuS Oberkassel vor

Derenbachs 40 Jahre wird er nicht toppen können. In dessen Zeit fiel der Bau der Jupp-Gassen-Halle. „Da waren wir in Oberkassel stolz drauf“, so der neue Ehrenvorsitzende. Da konnte man so viel drin machen – nur keine Handballturniere veranstalten. Dafür war sie zu klein, und sie hatte keine Tribüne. Vor 30 Jahren machte sich die Handballabteilung unabhängig: Sie bildete mit Sportlern aus Geislar eine Spielgemeinschaft, die bis heute erfolgreich ist: Die erste Herrenmannschaft spielt in der Landesliga, die männliche A-Jugend ist sogar in die Jugendbundesliga aufgestiegen. Der TuS bietet immerhin Handball für Kinder an.