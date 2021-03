Jugendzentrum in Beuel : Das Haus im Park steht Kopf

Beuel Eine Fotoaktion von Jugendzentrum und Kleiner Muck findet bundesweite Nachahmer. Sie machen damit auf Online-Angebote im Lockdown aufmerksam und bringen die Hoffnung eines baldigen Wiedersehens zum Ausdruck.

Die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit können in den meisten Teilen Deutschlands aufgrund des aktuellen Lockdowns zur Zeit keine Präsenzangebote durchführen. Trotzdem gibt es zahlreiche Aktionen, wie digitale Angebote, Care-Päckchen für zu Hause, Einzelgespräche, Malwettbewerbe und viele andere mehr, um mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben und sie in dieser Zeit zu begleiten. Wenn man an Corona etwas positiv sehen will, dann, dass die Ideen, was man wie anbieten oder wie man trotz allem in „Kontakt“ bleiben kann, nur so sprießen.