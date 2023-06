Dorffest in Vilich-Müldorf Das Herz des Ortes schlägt wieder

Auf diesen Blick hinter die Kulissen werden sich wohl viele im Ort freuen: Mehr als 800.000 Euro und mehrere Tausend ehrenamtliche Arbeitsstunden sind im vergangenen Jahr in die Sanierung der Mühlenbachhalle in Vilich-Müldorf geflossen. Im April konnte schließlich die Wiedereröffnung gefeiert werden. Wer das Ortszentrum bisher noch nicht in Augenschein nehmen konnte, der kann das im Rahmen des Dorffestes an diesem Wochenende nachholen. „Wir feiern zwar draußen, dennoch kann sich jeder in der Halle umsehen“, verspricht der Vorsitzende des Bürgervereins, Thomas Biedermann.