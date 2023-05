Karneval auf der Bonner Schääl Sick Das ist das neue Kinderprinzenpaar in Liküra

Ausgewählt wurden sie per Losverfahren. Laut Sarah Hama vom Liküra-Festausschuss waren für die kommende Session so viele Bewerbungen von Paaren eingegangen, dass die designierte Isabell I. in den Lostopf greifen musste. Das sei schon kurz nach der letzten Session losgegangen, so Hama. „Um es anderen Kindern und möglichen Interessenten transparent zu halten, gab es auch noch eine Ausschreibung per Aushang in der Ennertschule.“ Auch da wurde direkt nach Paaren gesucht, damit sich Prinz und Prinzessin nicht erst kennenlernen müssen.