Siebenköpfige Flüchtlingsfamilie hat eine Wohnung gefunden : Das nächste Ziel heißt Selbstständigkeit

Beuel Nach drei Wochen hat eine siebenköpfige Familie aus der Ukraine eine Wohnung in Bad Godesberg gefunden. Zuvor lebten sie getrennt in Beuel und Godesberg bei Familien mit im Haus.

Privatsphäre ist jetzt wieder möglich. Aber wenn sie in der Wohnung zur Ruhe kommen, denken sie an ihre Ehemänner und Väter, die in der Ukraine um die Zukunft ihrer Heimat kämpfen.

Vor drei Wochen traf Zamkova in Bonn ein. Sie zählten zu den ersten Flüchtlingen, die am Hauptbahnhof anlandeten. Den Ukrainern half ein Russe weiter. Sergey Krasnyanskiy stellt sich als Dolmetscher zur Verfügung, hilft, vermittelt, baut Netzwerke in den sozialen Medien auf: „Ich habe in Bonn studiert und später an einer deutschen Schule in Sankt Petersburg gearbeitet. Seit Oktober lebe ich mit meiner Familie wieder in Bonn und habe hier meine zweite Heimat gefunden.“