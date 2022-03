Nach dem Abriss des Kletterschiffs in der Beueler Rheinaue : Das neue Spielschiff soll 2023 in See stechen

Das neue Spielschiff soll 2023 in See stechen

Nach dem Abriss des Kletterschiffs in der Beueler Rheinaue

Das „Hariboschiff“ in Beuel ist weg. Nächstes Jahr soll es wohl Ersatz geben. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Dass das Kletterschiff in der Beueler Rheinaue weg ist, bedauern viele Familien. Die Stadt hielt das alte Ensemble für nicht mehr zeitgemäß und sehr sanierungsbedürftig. Für 400.000 Euro gibt es voraussichtlich im Frühjahr 2023 ein neues Spielschiff.

„Das Hariboschiff ist weg!“ Diese Nachricht hat sich unter den Bonner Familien wohl schnell verbreitet, gilt der Spielplatz in die Beueler Rheinaue doch als beliebte Anlaufstelle. Das Spielschiff musste abgerissen werden, weil es nicht mehr verkehrssicher und irreparabel war, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. In einer Beschlussvorlage heißt es dazu, dass der Gesamtspielbereich um das Kletterschiff, aber auch das Gerät selbst, inzwischen derart in die Jahre gekommen war, dass umfangreiche Sanierungsmaßnahmen dringend notwendig seien. Mögliche Zusammenhänge mit dem vor Ort geplanten Radweg soll es laut Verwaltung aber nicht geben.