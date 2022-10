Urlaub, Waffeln und Spekulatius-Eis : Das passiert in Beueler Eisdielen in Herbst und Winter

Tim Widera arbeitet bei der Eisdiele becher & hörnchen in Pützchen. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Nach einer guten Sommer-Saison machen viele Eisdielen in Beuel in den kalten Monaten kurze bis lange Pausen: Zeit für Urlaub, Buchhaltung, Renovierungen und Heimatbesuch in Italien. Einige Läden stellen mit ihrem Angebot aber auch auf den Winter-Modus um.