Auftritt im Pantheon Das rät Experte Masih Samin im Umgang mit Hunden

Gute Kommunikation ist alles: Diesen Leitsatz zahlreicher Manager- und Team-Building-Seminare hat sich Masih Samin zu eigen gemacht und ihn ins Zentrum seiner Arbeit gestellt. Der in Kabul geborene Kölner leitet ebenfalls Menschen an, die eigenen Wünsche und Anweisungen klar zu formulieren – nur dass diese mit Hunden sprechen, was angesichts des feinen Gespürs der Tiere für jede Unsicherheit eine ganz besondere Herausforderung darstellt. Jetzt hat Samin seinen Ansatz im Pantheon vorgestellt.