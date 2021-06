Ralf Birkner ist neuer Leiter der Bezirksverwaltungsstelle Beuel : Das Rathaus-Team ist wieder komplett

Beuel Beuels Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Donnerstag den neuen Leiter der Bezirksverwaltungsstelle Beuel, Ralf Birkner, im Rathaus begrüßt. Der 57-Jährige ist in der Stadt gut vernetzt.

Die Bezirksvertretung Beuel hat am späten Mittwochabend Ralf Birkner als neuen Leiter der Bezirksverwaltungsstelle Beuel bestätigt. In nichtöffentlicher Sitzung wurde er einstimmig gewählt. Damit ist die Bezirksverwaltungsstelle nach wochenlanger Vakanz wieder komplett besetzt. Seine Stellvertreterin, Britta Kuchem, hatte ihre neue Stelle am 15. April begonnen. Sie wurde noch wenige Tage von Birkners Vorgänger, Christian Siegberg, eingearbeitet, der dann in die CDU-Fraktionsgeschäftsstelle nach Bonn gewechselt ist. Bereits Mitte April hatte Birkner seine Bewerbung bekannt gemacht. Allerdings benötigte die Verwaltung für diese Personalie deutlich mehr Zeit als erwartet.

Birkner, 57 Jahre alt, verheiratet und wohnhaft in Ramersdorf, war bislang Kaufmännischer Geschäftsführer der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft (BTHVN). Birkner ist in Beuel gut vernetzt, weil er dort Vorsitzender der Bürgerstiftung ist. Auch in der bönnschen Karnevalsszene ist Birkner ein bekanntes Gesicht. 2009 regierte er als Prinz Ralf I. mit Bonna Miriam I. (Schmitz) die bönnschen Narren. „Ich freue mich auf diese neue Funktion“, sagte Birkner am Donnerstag, seinem ersten offiziellen Arbeitstag im Beueler Rathaus. Er wurde von Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn und Britta Kuchem herzlich in Empfang genommen.