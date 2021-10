Bürogebäude an Pützchens Chaussee wächst : Das sind die Dimensionen der „V2 Offices“ in Beuel

Auf einem Teil der insgesamt durch die Firma Renum erworbenen, 20.000 Quadratmeter großen Fläche, mitsamt des noch vorhandenen Fitness-Studios, entsteht der Büroneubau. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Das Bürogebäude „V2 Offices“ an der Pützchens Chaussee wächst, derzeit entstehen die Tiefgarage und die Kellerräume. Für Fans von Baustellen gibt es hier viel zu sehen. Ein paar Infos und Zahlen verrät der GA. Zum Beispiel zur Menge an Beton, die in die Schalungen fließt.