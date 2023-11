Proklamation am Wochenende Das sind die Kindertollitäten in Vilich-Müldorf und Oberkassel

In ihrem Lied, das sie mit dem Musiker Gregor Kess aufgenommen haben, singen sie auch von ihren Hobbys. Das Tanzen nimmt bei Jannes, Schüler an der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel, viel Zeit in Anspruch. Helena, Viertklässlerin an der KGS Holzlar, macht Leichtathletik, Turnen, nimmt Klavierunterricht und tanzt. „Dienstags habe ich freie Zeit.“ Ihre Sessionshöhepunkte sind die inzwischen erfolgte Proklamation und der Karnevalszug am 10. Februar. Mindestens 50 Termine hätten sie, sagte Jannes. Darunter sind auch die Prunksitzung der Prinzengarde am Samstag, 20. Januar, und das Kinderkostümfest am darauffolgenden Sonntag.