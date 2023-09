Vorstellabend im Brückenform Beuel Das sind die neuen Künstler im bönnschen Karneval

Der 48-jährige Recker, der sich selbst als Karnevalsjeck und leidenschaftlichen Musiker bezeichnet, hat alle Vorstellnachmittage in der Lambertusstube in Dransdorf verfolgt und kommt deshalb zu der Erkenntnis: „Es gibt wieder ganz neue Kandidaten, die wir vorstellen können. Bei einigen Akteuren möchte ich sogar so weit gehen und von neuen ‚Sternchen am Karnevalshimmel‘ sprechen.“ Die Auswirkungen der Pandemie seien verklungen, es gehe mit der Kreativität der Akteure wieder bergauf, so Recker, der mehr als 25 Jahre lang bei den „HotJazzBoys“ für die Klarinette und den Gesang zuständig war.