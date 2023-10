Schürreskarren und Hahneköppen Das steckt hinter den Bräuchen der Ramersdorfer Kirmes am Wochenende

Auch in diesem Jahr waren die Junggesellen fleißig und sammelten über Wochen hinweg Eierschalen, die sie in einem Gestell aufreihten. Die fertige Eierkrone, bestehend aus rund 4500 Eiern, hängten die Ramersdorfer dann am Pfingstsamstag am Dorfplatz auf. Früher blieb sie dort so lange, bis der erste Erntewagen im Herbst darunter hindurchfuhr. In diesem Jahr wird sie auf der Schürreskirmes abgehängt – und die Eierhülsen werden bei einer feierlichen Zeremonie zerstört. Anschließend geht es weiter mit dem Dämmerschoppen, begleitet von stimmungsvoller Saxofon-Livemusik.