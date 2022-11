Ausstellung im Bürgermeister-Stroof-Haus : Das tragische Ende eines Beueler Malers

Ladenatelier am Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel : Künstler stellen Zertifikate für Fehler aus Ein Künstlerduo stellt für jeden, der möchte, in ihrem selbsternannten Büro für die Nutzung von Fehlern und Zufällen am Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel Zertifikate aus. Die Schreiben sollen eine andere Sichtweise auf das eigene Handeln bewirken.