LiMas fairpackte Welt Das will die Inhaberin eines Bonner Unverpackt-Ladens erreichen

Unverpackt Läden

In Bonn gibt es noch drei weitere Unverpackt-Läden. In der Adenauer-Allee 54 befindet sich „Nishas Grocery – unverpackt Laden“. In Kessenich gibt es in der Burbacherstraße 207-209 den „Oat Rebels – liebe(r) unverpackt“-Laden. Und auch in Duisdorf können Kunden bei „Freikost Deinet“ in der Rochusstraße 266 unverpackt einkaufen gehen. smi