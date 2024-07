Alternative zum EM-Spiel Das wird laut: Schlagzeug-Anfänger geben großes Konzert in Bonn

Die Drumsticks in der Hand und den Rhythmus im Blut: Wenn Kilian Heidrich am Schlagzeug sitzt, ist er ganz in seinem Element. Bereits im Alter von acht Jahren hat der heute 15-jährige Schüler aus Oberkassel seine Leidenschaft für das Schlagzeugspielen entdeckt: „Man kann sich an seinen Trommeln austoben und jede Menge Energie raus lassen. Das macht unheimlich viel Spaß“, sagt er. Seit vier Jahren nimmt Heidrich Unterricht in „Robin`s Drum Academy“, der Schlagzeugschule des 25-jährigen Robin Dick.