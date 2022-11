Wohnen in Gemeinschaft : Das Wohnprojekt Villa Emma will expandieren

Beuel Die Genossenschaft Mühlenbach eG, zu der auch Haus Villa Emma zählt, will im Wohnpark II ein weiteres Gebäude errichten.

Wer die Villa Emma betritt, steht direkt im Gemeinschaftsbereich. Hier treffen sich Menschen mit und ohne körperliche Einschränkungen, die hier zusammen wohnen. 13 Personen leben hier in eigenen Wohnungen. Es ist ein Projekt, das es in dieser Form bei seinem Start 2009 so in Deutschland nicht gab. „Die Menschen wohnen hier in Eigenverantwortung. Sie müssen sich alles selbst organisieren, von Einkaufen bis Haushaltshilfe oder Pflegedienst“, sagt Gerd Höhenscheid-Gross, Mitgründer der Villa Emma und Vorstandsmitglied der Mühlenbach eG. Sie ist die Genossenschaft, die das Projekt finanziert.