Der Verein „DatBönnscheHätz“ startet in seine elfte Session : Dat Hätz schlägt für Pänz

Reiner Fritz, Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins „DatBönnscheHätz“. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Der Verein „Dat Bönnsche Hätz“ startet in seine elfte Session. Von Anfang an spendete der Beueler Verein die Einnahmen seiner Benefiz-Gala an den Förderkreis Bonn, der sich auch um die Eltern krebskranker Kinder kümmert.