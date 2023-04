Gottfried-Kinkel-Denkmal in Oberkassel 10.000 Euro für die neuen Bronzetafeln

Beharrlich setzen sich viele Oberkassler Bürger seit dem Diebstahl der Bronzetafeln am Gottfried-Kinkel-Denkmal für eine Neubeschaffung ein. Allen voran: Nikolaus Knipp, der am Tag der Schließung seiner Bäckerei in der Königswinterer Straße fast 7.000 Euro an Spenden sammelte.