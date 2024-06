Flohmarkt in Beuel Dekostücke aus dem Sonja’s werden für den guten Zweck verkauft

Als das „Sonja’s“ in der Bonner Friedrichstraße Ende 2023 nach 27 Jahren schloss, waren viele Stammgäste sehr traurig. Bekannt war das Restaurant von Sonja Reul wie auch sein Vorgänger „Dreieck 5“ vor allem wegen seiner liebevollen Dekorationen. Insgesamt 37 Jahre lang hat die Wirtin acht Dekorationen pro Jahr ausgestellt. Jetzt möchte Sonja Reul die einige Tausend Gegenstände für einen guten Zweck verkaufen. Dazu werden die Bestandteile der Dekorationen am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 17 Uhr in der Beueler Wagenhalle der Bonner Stadtsoldaten in der Holtorfer Straße 24 präsentiert.