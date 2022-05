Gesundes Essen an der OGS Josefschule : Den Spaß der Kinder an Vielfalt der Ernährung wecken

Farzaneh Rezaie bereitet in der OGS Josefschule das Essen zu. Foto: Niklas Schröder

Beuel Weil die Ansprüche an gesunde Ernährung der Jüngsten gestiegen sind, müssen auch die Schulen mit Ganztag ihre Konzepte überdenken. Dazu gehören moderne Formen von Zubereitung und Darreichung der Speisen. Die Josefschule hat mit einer Investition reagiert.



Die Ansprüche an die Mahlzeiten in der Schule sind in den vergangenen Jahren gestiegen, beobachtet das Bonner Cateringunternehmen Lehmanns Gastronomie. „Die Kinder wollen am liebsten Spagetti oder Pizza haben, die Eltern wollen hingegen einen bunten Gemüseteller sehen und die Schule will Mahlzeiten, die schnell portioniert werden können“, berichtet Teresa Buntić, Kaufmännische Leitung von Lehmanns. „Es soll gesund sein - aber nicht zu teuer.“

Mittlerweile seien 60 Prozent der Mahlzeiten, die Lehmanns anbietet, auf vegetarischer Basis. Schaut man jedoch auf die Bestellzahlen, ist die Gesellschaft weiterhin „klassisch“ gepolt: „Anhand unserer Zahlen sind Spagetti Bolognese oder das Schnitzel immer noch die Renner“, resümiert Buntić. Reize, die unter anderem Chicken McNuggets auslösen, seien bei den Kindern noch immer „fest verankert.“

Kinder sollten vieles ausprobieren

Für die Vertreterin von Lehmanns ist das schade, denn vegetarische Gerichte sind wirklich gut, betont sie. „Die Nudeln sind unter den Kindern weiterhin favorisiert – da sind die Teller schnell leer“, beobachtet auch Tobias Grüne. „Ich bin der Meinung, dass Kinder viele Gerichte ausprobieren sollten. So erfahren sie, dass auch vegetarische Varianten lecker sein können“, findet der Pädagogische Leiter der OGS Josefschule in Beuel.

Mit Probierportionen und einer Beteiligung am Speiseplan will man den Kindern hier entgegenkommen. „Die Schüler sind den ganzen Tag in der Schule und haben einen hohen Energieverbrauch – da ist die richtige Nahrungsaufnahme elementar“, sagt Grüne.

Vor einem Jahr hat sich die Josefschule deshalb einen neuen Kombidämpfer angeschafft. Der Konvektomat soll Schülern ein schonend gegartes und somit vitaminreicheres Essen ermöglichen. Rund 7000 Euro wurden dafür in die Hand genommen, wie Gabriele Hagedorn-Schulte vom Verein Kleiner Muck mitteilte. Circa 5000 Euro hat der Verein zuvor aus Spenden wie etwa durch den Förderverein zusammen bekommen. Der Restbetrag soll nun durch einen Mietkauf finanziert werden.

„Qualität der Mahlzeiten mit einem Kombidämpfer steigt“

Seit 2006 unterstützt der Kleine Muck e. V. das Konzept einer Offenen Ganztagsschule und ist als Träger in vier Bonner Grundschulen aktiv. „Wir hatten bereits an unseren anderen Standorten beobachten können, dass die Qualität der Mahlzeiten mit einem Kombidämpfer steigt. Deshalb wollten wir einen solchen Automaten auch an der Josefschule haben“, erklärt Hagedorn-Schulte. Zumal mit der Umfunktionierung der Mensa ein steigender Bedarf erkennbar sei. „Mit dem Kombidämpfer sind wir nicht mehr auf die Warmlieferung angewiesen.“ Auch Grüne lobt den Dampfofen: „Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht und können auf eine größere Auswahl an Mahlzeiten zugreifen.“

Aktuell sind 250 Kinder an der Josefschule angemeldet, davon sind bereits 175 Kinder in der OGS, berichtet Schulleiter Sascha Zuber. „Wir haben das OGS-Konzept umgestellt, das bedeutet, wir können einen möglichen Rechtsanspruch auf OGS bedienen“, sagt der Schulleiter. Der Kombidämpfer kommt da gerade recht, denn hiermit lässt sich die Schulkost in Einheiten regenerieren, erläutert Buntić das Konzept. Bedeutet: Die Mahlzeiten werden zu verschiedenen Zeitpunkten aufgekocht. „Damit auch der letzte Essensgast ein knuspriges Schnitzel oder einen grünen Brokkoli auf den Teller bekommt“, verspricht Buntić.