Erneut ärgert sich Anwohner Wurden beim Denkmalschutz im Combahnviertel Fehler gemacht?

Der Denkmalschutz im Combahnviertel in Beuel ist für Anwohner und Stadt schon seit vielen Jahren ein Thema. Genau genommen die Frage, ob in dem Viertel auf der rechten Rheinseite Denkmalschutz besteht oder nicht. „Mit der erneuten öffentlichen Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt am 1. Mai 2024 steht das Combahnviertel zweifelsfrei unter vorläufigem Schutz“, schreibt die Stadt auf GA-Anfrage.