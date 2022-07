Über neue und alte Bäume in Beuel : Der Baum als Aufreger

Beuel Bäume beschäftigen die Beueler seit vielen Monaten – gefällte und neu gepflanzte.

Bäume wirken beruhigend und belebend zugleich. Bäume binden Kohlendioxid, spenden Sauerstoff. Bäume geben unserer Landschaft Formen. Und zuallerletzt: Bäume lösen Emotionen aus. Und diese Beeinflußung der Gefühlswelt war in den vergangenen Monaten besonders in Beuel festzustellen.

Aber wie unterschiedlich Menschen auf Baumfällungen reagieren, hat man auch in Beuel feststellen können. In Ramersdorf mussten wegen des Neubaus der S13-Trasse sicherlich an die 1000 Bäume an den vier Südbrückenrampen gefällt werden. Da die Standorte keine Aufenthaltsqualität ausstrahlten, war der Aufschrei in der Bevölkerung kaum hörbar.