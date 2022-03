Begleitung für sterbende Menschen : Der Beueler Hospizverein wird 20

Hospizverein

Der Beueler Hospizverein hat sein Büro in der Neustraße 4, direkt neben der Versöhnungskirche. Zu den Angeboten des Vereins gehören: Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden in ihrer vertrauten Umgebung zu Hause und in Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe, Trauerbegleitung, Seniorenbegleitung, Beratung und Begleitung von Angehörigen, palliative Care-Beratung, Vermittlung von weiteren Unterstützungsangeboten im Netzwerk, Informationen zur Patientenvorsorge, Vorbereitungskurse zur Hospizbegleitung sowie Letzte-Hilfe-Kurse. Die Angebote sind kostenfrei.

Die Koordinatorinnen Susanne Meesters, Ärztin Silvia Link oder Andrea von Schmude sind erreichbar per Telefon unter ☎ 0228/4 22 43 44, per Fax 0228/4 22 43 46 oder per E-Mail an hospizbuero@beueler-hospizverein.de.

Weitere Informationen auf der Homepage www.beueler-hospizverein.de