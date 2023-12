Magie in der Manege Der Bonner Weihnachtscircus ist gestartet

Beim „Testpublikum“ am Freitagnachmittag kam das gut an. Alljährlich dürfen Familien der Generalprobe vor der eigentlichen Premiere beiwohnen, und bei diesen Zuschauern hat einer immer besonders leichtes Spiel: der Clown. Frenetischer Jubel: Totti Alexis erntete mit seiner Trompete jede Menge Gelächter. Der Spanier hat auch seine Familie mitgebracht, und gemeinsam mischen sie die Vorstellung immer wieder auf und animieren zum Mitmachen. Auch den fehlenden Scheinwerfer für seine Nummer band er in der Generalprobe gekonnt mit ein. Am Anfang durfte er eigentlich gar nicht rein. Wie gut, dass sich das Publikum gegen die Clownin in der Manege durchsetzen konnte.