Abschied von „Curry Karl“ Der letzte Kultimbiss im Beueler Zentrum schließt

Noch ein letztes Mal brutzelten am Freitagabend die saftigen Hähnchen am Spieß beim „Imbiss Karl“ an der Hans-Böckler-Straße im Beueler Zentrum. Während sich bei „Curry Karl“ Peter Paetz die Stammkunden die Klinke in die Hand gab, gingen neben Currywurst und Pommes rot-weiß auch viele warme Worte über den Tresen. Nach 58 Jahren in der Branche hat sich Paetz als Inhaber des Ladens dazu entschieden, zum 22. Dezember in den Ruhestand zu gehen und seinen Kultimbiss zu schließen. Nachdem Ende 2021 schon der „Freundliche Imbiss“ aufgrund eines geplanten Neubaus schließen musste, fehlt im Beueler Zentrum nun das klassische Angebot einer „Frittenbude“.