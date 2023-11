Küdinghovener spielt in der Bundeswehr-Big-Band Der swingende Soldat

„Da war viel Fügung dabei, und ein bisschen Naivität“, gibt er zu. Schmitz, der in Königswinter aufgewachsen ist, hat ein Studium als Jazz-Trompeter absolviert, zunächst drei Jahre am Jazz-Institut Berlin, das von der Universität der Künste und der Hanns Eisler Musikhochschule gegründet wurde. 2015 wechselte er in die Domstadt. „Köln ist einfach eine Big-Band-Stadt.“ Der Unterricht dort ist speziell darauf ausgelegt, und der Big-Band-Sound lag Schmitz schon lange – unter anderem spielte er schon als Schüler in der Bonner Jugend-Big-Band und später im Bundes-Jazz-Orchester des Deutschen Musik-Rates, der ebenfalls in Bonn sitzt. Bis 2017 war er dort, und kurz nach seinem Abschluss kam schon die Ausschreibung. Schmitz bewarb sich und überzeugte. „Das war wie ein Jackpot.“