Tollitätenempfang des Schiffer-Vereins Beuel Deshalb war Nepomuk von Karnevalisten umzingelt

Anders als es der Name vermuten lässt, war der Stitze Män eine Frau, die sich im Leben wie ein Mann behauptet, bis ins hohe Alter furchtlos jeden Kampf aufgenommen hat und dabei stets Sieger geblieben ist. Der Name dieses Originals geht darauf zurück, dass sie ihrem Vater den verstorbenen Sohn ersetzen und ihn so vor Kummer bewahren wollte. So blieb sie auch über den Tod des Vaters hinaus der Stitze Män.